LEGO City Undercover: primo trailer delle versioni PC, PS4, Xbox One e Switch

hanno pubblicato oggi il primo trailer diche presenta, un agente di polizia che agisce sotto copertura e usa molteplici travestimenti per dare la caccia al famigerato criminalee mettere fine all’ondata di crimini che ha portato in città.

Per la prima volta LEGO City Undercover presenta oltre 20 quartieri diversi da esplorare, colmi di ladri di auto da arrestare, veicoli da guidare, alieni malefici da catturare, divertenti riferimenti cinematografici da scoprire, maiali smarriti da soccorrere e, ovviamente, centinaia di oggetti da collezionare. Quest’avventura open world, unendo una narrativa originale e spiritosa al classico umorismo LEGO, offre un’esperienza ricca di divertimento a giocatori di ogni età. Il gioco arriverà per la prima volta su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC nella primavera 2017.