LEGO City Undercover: la versione Switch non necessiterà di download aggiuntivi

Nelle scorse ore vi abbiamo segnalato un messaggio riportato sulla confezione di LEGO City Undercover per Switch. La discrepanza tra peso del gioco e spazio richiesto sul sistema facevano pensare a un download di dati obbligatorio per giocare all'open world di Warner Bros.

A questo proposito, Eurogamer ha deciso di contattare il publisher per ulteriori chiarimenti.

"I giocatori che acquisteranno una copia retail di LEGO City Undercover per Nintendo Switch non necessiteranno il download di ulteriori dati per giocare", ha dichiarato un portavoce di Warner Bros.

Nono sono state fornite informazioni aggiuntive sul messaggio riportato sulla confezione del gioco, ma è probabile che almeno una parte del titolo sarà giocabile con i dati inclusi nella GameCard, mentre sezioni successive potrebbero richiedere il download di nuovi dati. LEGO City Undercover, già disponibile su Wii U, arriverà anche su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch il 7 aprile 2017.