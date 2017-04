LEGO City Undercover: un video mette a confronto i caricamenti su Wii U e Switch

Tra gli aspetti più criticati in LEGO City Undercover ci sono i tempi di caricamento. Con l'arrivo della versione per Nintendo Switch, molti fan si augurano una drastica riduzione dei tempi d'attesa, ma sarà davvero così?

Grazie a un nuovo video pubblicato dal canale di YouTube Nintendo World Report TV, possiamo assistere a un confronto diretto tra le edizioni Switch e Wii U dell'open world ambientato nel mondo di LEGO City. Sebbene sull'ibrida di Nintendo i tempi siano leggermente ridotti, i caricamenti risultano ancora piuttosto lunghi: l'inizio di una nuova partita richiederà circa 51 secondi (contro 1 minuto e quattro secondi di Wii U), mentre i loading time che precedono l'ingresso degli ambienti interni presentano una differenza di soli 5 secondi.

LEGO City Undercover, già disponibile su Wii U, arriverà il 7 aprile anche su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Vi ricordiamo inoltre che, contrariamente a quanto riportato sulla confezione, l'edizione per la nuova console Nintendo non necessiterà di download aggiuntivi.