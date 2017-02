LEGO Dimensions: Arrivano i set di LEGO Batman Movie e Knight Rider

ha annunciato l’uscita di tre nuovi pacchetti di espansione per. Il Pacchetto Storia, il Pacchetto Divertimentoe il Pacchetto Divertimentoamplieranno la selezione di set a disposizione per il gioco.

Lanciato in concomitanza con l’uscita del film su cui si basa, il Pacchetto Storia The LEGO Batman Movie offre un gameplay dalla storia appassionante con i leggendari personaggi DC, sei livelli pieni di enigmi e nuovissimi mattoncini per il LEGO Gateway con cui i giocatori potranno costruire il Batcomputer sul LEGO Toy Pad. Questa è l’unica esperienza videoludica disponibile per The LEGO Batman Movie e comprende le minifigure costruibili di Batgirl e Robin, nonché il Batwing, il veicolo costruibile 3 in 1 che può essere riassemblato nel Black Thunder e nel Bat-Tank. Inoltre, i giocatori possono trasformare la loro minifigura di Batman del Pacchetto Iniziale nella versione di Batman di The LEGO Batman Movie mettendolo nei livelli di The LEGO Batman Movie all’interno del Pacchetto Storia.

Durante il gioco si potrà rivivere l’intero film e allearsi con Batgirl e Robin per sconfiggere Joker e i suoi scagnozzi. Batgirl, con le sue abilità Batarang, Planata e Furtività, può raggiungere aree di massima sicurezza, mentre la sua modalità Rilevamento è utile per risolvere gli enigmi. L’agilità e la capacità d’immersione di Robin, invece, permettono di accedere alle prese d’aria. I giocatori possono anche trasformare Robin in Nightwing e utilizzare le sue mosse respingenti per rimandare i colpi a Joker. Batgirl e Robin offrono l'accesso al nuovo Mondo di Avventura di The LEGO Batman Movie e alla sua Arena da battaglia unica, dove un massimo di quattro giocatori può affrontarsi in locale in modalità competitiva a schermo condiviso.

I fan di Batman possono ampliare la loro esperienza di gioco in LEGO Dimensions con Excalibur Batman di The LEGO Batman Movie. Il Pacchetto Divertimento comprende anche una minifigura costruibile di Batman e un Bionic Steed costruibile 3 in 1 che può essere riassemblato nel Bat-Raptor e nell'Ultrabat per avere abilità di gioco extra. I giocatori possono usare le abilità Master Builder e Sword Switching di Batman per risolvere gli enigmi e sconfiggere i nemici. Batman offre anche l’accesso al Mondo di Avventura e all’Arena da battaglia di The LEGO Batman Movie.

Anche Michael Knight e K.I.T.T., della famosa serie TV degli anni '80 Knight Rider, approdano a LEGO Dimensions. I giocatori possono aggiungere il duo leggendario con il Pacchetto Divertimento Knight Rider, che contiene una minifigura costruibile di Michael Knight e un K.I.T.T. costruibile 3 in 1 che può essere riassemblato nel K.I.T.T. Jet e nel Goliath Armored Semi per sfruttarne i poteri migliorati.

Nel gioco si possono inoltre attivare le abilità Schivata e Scatto di Michael Knight per risolvere gli enigmi e sopraffare i nemici, o usare il suo Wrist Watch per scoprire i segreti che si celano dietro alle pareti esaminabili con i raggi X e superare i nemici in astuzia intrufolandosi nel terminali e seguendo le piste. Sarà anche possibile combattere il crimine su quattro ruote con K.I.T.T., il veicolo robotico super evoluto e dotato di intelligenza artificiale, per dare una marcia in più al gioco. Michael Knight offre l’accesso al nuovo Mondo di Avventura di Knight Rider, con la sua unica Arena da battaglia.