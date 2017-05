LEGO Dimensions: nuovi set di Teen Titans Go, The Powerpuff Girls e Beetlejuice

ha annunciato cinque pacchetti di espansione per, disponibili dal 12 settembre. I pacchetti basati su, più il Pacchetto Divertimento, amplieranno la selezione dei più importanti marchi dell'intrattenimento disponibili per il gioco.

Acquistando uno dei pacchetti di espansione di Teen Titans Go!, si potrà accedere a un episodio animato originale in esclusiva per scoprire come il vivace gruppo di supereroi adolescenti sia finito nel Multiverso di LEGO Dimensions e si sia tuffato in avventure esilaranti ed eroiche con nuovi amici. Il Pacchetto Squadra Teen Titans Go! include le minifigure LEGO della squadra di supereroi DC Raven e di Beast Boy, la squadra di supereroi DC Comics. Oltre a queste minifigure, contiene la T-Car 3 in 1 che può essere riassemblata nel Forklift e nel T-Plane per vivere avventure straordinarie in cielo e in mare. I giocatori possono trasformare lo Spellbook di Azarath nelle Ali di Raven e nella Mano gigante per spiccare il volo o scavare attraverso il pianeta e vivere avventure sopra ed oltre l'universo.



Il Pacchetto Divertimento Teen Titans Go! include una minifigura LEGO di Starfire. I giocatori possono sfruttare le sue abilità speciali per combattere i nemici e risolvere gli enigmi. Possono inoltre costruire il Titan Robot 3 in 1 per un'avventura mozzafiato piena di divertimento e poi riassemblarlo nel T-Rocket o nel Robot Retriever, per vivere un'esperienza ancora più emozionante con il resto della banda dei Titani. Raven, Beast Boy e Starfire permettono di accedere al Mondo Avventura di Teen Titans Go! in Jump City, in cui è possibile esplorare varie zone psichedeliche, dalla Titans Tower al Wacka Doodles Amusement Park. I giocatori potranno anche trasportare Townsville in LEGO Dimensions con il Pacchetto Squadra The Powerpuff Girls, che include le minifigure LEGO di Blossom e Bubbles, le due sorelle dotate di superpoteri. Per accedere alle abilità speciali, l'Octi 3 in 1 può essere riassemblato nel Super Skunk o nel Sonic Squid, mentre il PPG Smartphone può essere riassemblato nel PPG Hotline e nel Powerpuff Mag-Net.



Il Pacchetto Divertimento The Powerpuff Girls include una minifigura LEGO di Buttercup. I giocatori possono usare questa amata paladina della giustizia per combattere il crimine e arrivare al momento giusto con i suoi superpoteri superfantastici. Il Mega Blast Bot 3 in 1 può essere riassemblato nel Ka-Pow Cannon e nella Slammin' Guitar per suonarle al ritmo di iperstrepitose abilità di combattimento. Blossom, Bubbles e Buttercup permettono di accedere al Mondo Avventura di The Powerpuff Girls, dove si possono sbloccare luoghi leggendari come la scuola elementare Pokey Oaks, Rainbow Land e il laboratorio del Professor Utonium. Quando la competizione chiama, ci si può lanciare in testa a testa nel Campo di Battaglia per un divertimento infinito. Il Pacchetto Divertimento Beetlejuice porta il brivido a LEGO Dimensions con una minifigura LEGO di Beetlejuice. I giocatori possono attivare i suoi poteri soprannaturali per mettere in fuga i viventi. Il Saturn's Sandworm può essere riassemblato nell'Haunted Vacuum e nello Spooky Spider per usare altri poteri spettrali. Beetlejuice sblocca anche il Mondo Avventura e il Campo di Battaglia esclusivi.