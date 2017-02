LEGO Dimensions: il nuovo set dedicato a LEGO Batman Movie si presenta con un trailer

ha pubblicato il trailer italiano del nuovo set diincentrato su, pellicola uscita nelle sale cinematografiche il 9 febbraio scorso.

Lanciato in concomitanza con l’uscita del film su cui si basa, il Pacchetto Storia LEGO Batman Movie offre un gameplay dalla storia appassionante con i leggendari personaggi DC, sei livelli pieni di enigmi e nuovissimi mattoncini per il Gateway con cui i giocatori potranno costruire il Batcomputer sul Toy Pad. Questa è l’unica esperienza videoludica disponibile per LEGO Batman Movie e comprende le minifigure costruibili di Batgirl e Robin, nonché il Batwing, il veicolo costruibile 3 in 1 che può essere riassemblato nel Black Thunder e nel Bat-Tank. Inoltre, i giocatori possono trasformare la loro minifigure dello Starter Pack nella versione di Batman di The LEGO Batman Movie.