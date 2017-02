Lego Indiana Jones è ora retro compatibile su Xbox One

Dopo aver aggiunto 18 nuovi titoli Xbox 360 retro compatibili su Xbox One nel mese di gennaio, Major Nelson ha annunciato la prima nuova entry per febbraio: Lego Indiana Jones. Il gioco Lego si unisce dunque ai già compatibili Lego Batman, Lego Pirati dei Caraibi e Lego Star Wars: La Saga Completa.

Come per tutti i titoli Xbox 360 compatibili con la console ammiraglia di Redmond, se siete già in possesso di una copia retail di Lego Indiana Jones basterà inserire il disco di gioco per iniziare la procedura di download, mentre coloro che hanno acquistato una copia digitale troveranno il gioco nell’apposita sezione “Pronto all’installazione”.

A proposito di retro compatibilità, il capo della divisione Xbox, Phil Spencer, si è espresso sulla possibile esecuzione dei giochi Xbox 360 su PC, dichiarando che, seppur le diverse configurazioni dei personal computer richiedano un lavoro maggiore rispetto all’hardware definito di Xbox One, la cosa non è da escludere.