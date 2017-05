LEGO Marvel Super Heroes 2 annunciato per PC, Xbox One, PS4 e Switch

annunciano, un'avventura originale e inedita, che è il seguito di

La nuova avventura epica di TT Games avvicina ancora una volta i leggendari supereroi e supercriminali Marvel di epoche e realtà diverse al classico umorismo LEGO e trascina i giocatori nel bel mezzo di una battaglia cosmica che attraversa una miriade di luoghi storici dell’universo Marvel, strappati al tempo e allo spazio e raccolti nell'incredibile hub a mondo aperto di Chronopolis. LEGO Marvel Super Heroes 2 sarà disponibile a partire dal 17 novembre 2017 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco sarà disponibile per Nintendo Switch quest’estate.



"Con la sua trama originale del tutto nuova, LEGO Marvel Super Heroes 2 introduce nuove funzionalità di gioco straordinarie, fra cui la capacità dei personaggi di manipolare il tempo e una modalità di combattimento dei supereroi per 4 giocatori“, ha affermato Tom Stone, amministratore delegato di TT Games. "L'immensa selezione di nuovi personaggi tratti dall'universo Marvel, inclusi grandi classici rivisitati, di certo soddisferà tanto i fan LEGO quanto quelli Marvel, e riuscirà ad appassionare anche chi si avvicina alla serie per la prima volta”. "The LEGO Group è felice di proseguire le storie dei leggendari personaggi Marvel in una nuova avventura LEGO", ha rivelato Sean McEvoy, vicepresidente presso Digital Games, The LEGO Group. "I fan giovani e meno giovani si divertiranno moltissimo con questa nuova saga cosmica che si estende per l'intero universo Marvel raccontato nell’esilarante stile LEGO“.



"Dal momento che vogliamo dare giochi divertenti ai fan Marvel di tutte le età, abbiamo nuovamente unito le nostre forze con quelle dei nostri incredibili partner di LEGO, Warner Bros. Interactive Entertainment e TT Games," ha affermato Jay Ong, vicepresidente senior del dipartimento Giochi e Innovazione della Marvel Entertainment. "LEGO Marvel Super Heroes 2 porta i personaggi della leggendaria storia Marvel in un'altra storia originale raccontata in un modo che solo i giochi LEGO sono in grado di offrire, con ore di epico gameplay.” I giocatori si scontreranno con Kang il Conquistatore e viaggiatore del tempo in una battaglia epica per tutta Chronopolis, dall'Antico Egitto al Far West, a Planet Hulk e alla New York City del 2099. Lungo il viaggio, i giocatori potranno prendere il controllo di una serie di personaggi iconici: da Capitan America versione cowboy del passato, all'Uomo Ragno 2099 del futuro, oltre a Thor, Hulk, i Guardiani della Galassia, la Pantera Nera, Capitan Marvel, il Dottor Strange, Goblin e decine di altri supereroi e supercriminali Marvel.



LEGO Marvel Super Heroes 2 trabocca dell'umorismo LEGO che fa divertire i fan di tutte le età e include una modalità di combattimento per 4 giocatori, che consente ad amici e familiari di sfidarsi o di cooperare come squadra.