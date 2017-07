LEGO Marvel Super Heroes 2: annunciato il personaggio di Spider-Man

è stato doppiamente protagonista al: dopo il dietro le quinte dell'esclusivadi, è stato ufficialmente annunciato che l'sarà presente anche in

Il filmato ritrae il super eroe spostarsi in una New York innevata grazie alle tele di ragno, rigorosamente riprodotte con pezzi dei mattoncini più famosi al mondo. Come riportato in sovrimpressione, il costume di Spider-Man sarà direttamente ispirato a quello del nuovo film: Spider-Man Homecoming.

Lasciandovi alla visione del reveal trailer, vi ricordiamo che LEGO Marvel Super Heroes 2 uscirà il 17 novembre su PC, PlayStation 4, e Xbox One anche in edizione Deluxe, mentre la versione per Nintendo Switch arriverà più avanti.