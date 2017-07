LEGO Marvel Super Heroes 2: nuovi dettagli sul personaggio di Carnom

: Nelle scorse oreha pubblicato il trailer di Kang il Conquistatore , inoltre ha svelato i primi dettagli su, nuovo personaggio creato appositamente per

Al Comic-Con di San Diego, TT Games ha rivelato un nuovo personaggio creato in collaborazione con Marvel Games fondendo insieme i popolari Carnage e venom per creare un nuovo super cattivo chiamato Carnom, personaggio creato appositamente per LEGO Marvel Super Heroes 2. Oltre a Carnom TT Games ha annunciato una serie di altri personaggi in arrivo nel gioco tra cui Howard the Duck e la sua variante Iron Duck che avrà la voce di Greg Miller, Gwenpool, un mix amatissimo dai fans tra Gwen Stacy e Deadpool, Vulture, direttamente dal film Spider-Man Homecoming, Cosmo the Spacedog, Doctor Octopus, Forbush Man, Greenskyn Smashtroll e Throg. Questi supereroi e super cattivi si uniranno ai recentemente rivelati Medusa e Lockjaw degli Inhumans.



LEGO Marvel Super Heroes 2 sarà disponibile a partire dal 17 novembre 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco verrà pubblicato successivamente anche su Nintendo Switch.