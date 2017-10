LEGO Marvel Super Heroes 2: nuovo Story Trailer dal Comic-Con di New York

ha presentato un nuovo trailer diche va ancora più a fondo nell’originale storia trasversale presentata in quest’avventura a base di mattoncini.

Il video, proposto di recente alla New York Comic Con, include l’adorabile cagnolino Cosmo il cane spaziale, cosmonauta telepatico sovietico, responsabile della sicurezza di Knowhere, nonché alleato dei Guardiani della Galassia, a cui viene richiesto di avvertire i Super Eroi e formare una squadra d’élite per affrontare il supercriminale viaggiatore del tempo, Kang il Conquistatore.

Kang si è impossessato di svariate città Marvel e di luoghi in ogni spazio ed epoca per creare l’hub a mondo aperto in continua espansione di Chronopolis, nella speranza di conquistare l’universo. Ecco spiegata la richiesta di aiuto di Cosmo, che porta a collaborare vari gruppi dei Super Eroi Marvel giunti da diverse epoche e realtà – tra i quali Star-Lord, Thor, Spider-Man, Gwen Ragno, Hulk, She-Hulk, Ms. Marvel, Rocket Raccoon, Iron Man, Cowboy Captain America, Dottor Strange, Captain Marvel, Black Panther, Groot e molti altri – che devono unirsi per sventare i piani diabolici di Kang.



Ulteriori annunci alla New York Comic Con

Sono stati svelati i dettagli del Season Pass di LEGO Marvel Super Heroes 2, che conterrà sei Pacchetti Livello e quattro Pacchetti Personaggi. I Pacchetti Livello includeranno contenuti ispirati ad alcuni film e serie TV Marvel in arrivo, tra cui Guardiani della Galassia Vol. 2 dei Marvel Studios, Black Panther dei Marvel Studios, Avengers: Infinity War dei Marvel Studios, Ant-Man and The Wasp dei Marvel Studios, Cloak & Dagger e Runaways. I Pacchetti Personaggi, tra i quali Agents of Atlas, Champions, Out of Time e Guardiani della Galassia Classici, aggiungeranno oltre 60 nuovi personaggi all'elenco principale che conta più di 200 Supereroi e Supercattivi.



L’attore Peter Serafinowicz (The Tick) è stato confermato come doppiatore di Kang il Conquistatore, il Supercattivo viaggiatore del tempo di LEGO Marvel Super Heroes 2. Sono stati svelati diversi nuovi personaggi, tra cui il Gran Maestro (Thor: Ragnarok), Valchiria (Thor: Ragnarok), Arizona Annie, Blade, Captain Avalon, Charlie-27, Chipmunk Hunk, Dormammu, Ghost Rider e Hell Cycle, Hellcow, Hobgoblin, Hulk 2099, Koi Boi, Lady Spider, Luke Cage, Misty Knight, Morbius, Phantom Rider, Red Wolf, Totem Vivente, Squirrel Girl, Super-Adattoide e Ursa Major.



LEGO Marvel Super Heroes 2 è la nuovissima avventura epica che fa seguito all'acclamato LEGO Marvel Super Heroes. Kurt Busiek, premiato autore di fumetti, ha contribuito alla creazione di questa originale storia trasversale che trascina i giocatori nel bel mezzo di una battaglia cosmica attraverso una miriade di luoghi storici dell'universo Marvel, strappati al tempo e allo spazio e raccolti nell'incredibile hub a mondo aperto di Chronopolis. In quest'avventura ricca del caratteristico humour LEGO adatto a tutte le età, i giocatori si scontreranno direttamente con il viaggiatore nel tempo Kang il Conquistatore in un viaggio divertente che attraversa tutto l'universo Marvel.



LEGO Marvel Super Heroes 2 sarà disponibile in Italia a partire dal 17 novembre 2017 per PlayStation 4, Xbox One, e PC. La versione Switch è attesa per il primo dicembre.