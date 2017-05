LEGO Marvel Super Heroes 2: pubblicato il primo trailer ufficiale

ha pubblicato il primo trailer di, dove viene rivelata la vasta schiera dei più noti supereroi e super criminali Marvel, tra cui personaggi dei Guardiani della Galassia, Groot, Rocket Raccoon, Star-Lord, Gamora e Drax.

Confermata anche la presenza di Dottor Strange, Dottor Octopus, Goblin, Spider-Gwen, Spider Man Noir, l'Uomo Ragno 2099, Capitan America, Thor, Hulk, Occhio di Falco, Iron Man, Ms. Marvel, Ant-Man, Capitan Marvel e Kang il Conquistatore.

LEGO Marvel Super Heroes 2 è la nuova epica avventura che fa seguito all'acclamato LEGO Marvel Super Heroes. Kurt Busiek, esperto di fumetti, ha contribuito alla creazione di questa originale storia trasversale che trascina i giocatori nel bel mezzo di una battaglia cosmica che attraversa una miriade di luoghi storici dell’universo Marvel, strappati al tempo e allo spazio e raccolti nell'incredibile hub a mondo aperto di Chronopolis. I giocatori, grazie all'abilità di viaggiare nel tempo di Kang il Conquistatore, si affronteranno nell'Antico Egitto, nel Far West, alla New York City del 2099 e in altri scenari Marvel. Il tutto condito dal caratteristico humour LEGO adatto a tutte le età.



LEGO Marvel Super Heroes 2 sarà disponibile a partire dal 17 novembre 2017 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco verrà pubblicato su Nintendo Switch successivamente.