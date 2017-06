LEGO Marvel Super Heroes 2: svelati i contenuti della Deluxe Edition

Marvel.com ha recentemente intervistato Arthur Parsons di, il quale ha approfittato dell'occasione per rivelare i contenuti della Deluxe Edition di

Questa edizione speciale del gioco includerà il pacchetto Classic Guardians of the Galaxy (disponibile in accesso anticipato per i preordini) che permetterà di giocare nei panni di Stakar Ogord, Martinex, Charlie-27 e Aleta Ogord, inoltre include il Season Pass e una minifigure esclusiva di Giant-Man.

LEGO Marvel Super Heroes 2 sarà disponibile dal 17 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la versione per Nintendo Switch arriverà in un secondo momento, comunque entro fine anno.