porta i giocatori ad allenarsi nel Dojo con il nuovo trailer di, nuovo gioco d'azione che presenta otto vaste ambientazioni frenetiche ispirate alla storia del film, oltre ai celebri luoghi e personaggi tratti dalla serie TV.

Ognuna delle ambientazioni include una serie di segreti nascosti da scoprire e il proprio Dojo delle Sfide, in cui i giocatori possono mettere alla prova le loro abilità, realizzare punteggi record e affrontare nemici sempre più tosti. LEGO Ninjago Il Film Video Game uscirà insieme al film il 22 settembre 2017 e sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC.