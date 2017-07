ha pubblicato un nuovo trailer in italiano per, gioco ufficiale basato sull'avventura LEGO in arrivo sul grande schermo il prossimo autunno.

Il nuovo trailer mostra gli eroi Ninjago Lloyd, Nya, Jay, Kai, Cole, Zane e Sensei Wu che perfezionano le loro leggendarie mosse di combattimento, come L'ape che punge, Il falco in picchiata e "l drago volante, e potenziano le loro armi per proteggere Ninjago City da Lord Garmadon e il suo esercito di squali.

LEGO Ninjago Il Film Video Game uscirà insieme al film il 12 ottobre 2017 e sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC.