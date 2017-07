LEGO Worlds: Amazon Spain riporta l'uscita su Nintendo Switch per l'8 settembre

Già disponibile sufu confermato lo scorso gennaio anche per. Fino ad ora, il sandbox dei mattoncini più famosi al mondo non disponeva ancora di una data ufficiale per l'ibrida della, ma una pubblicazione dipotrebbe averla svelata in anticipo.

Il sito internet spagnolo del noto rivenditore online ha infatti aggiornato la descrizione di LEGO Worlds per Nintendo Switch, riportando l'8 settembre 2017 come data d'uscita. Restiamo chiaramente in attesa di conferma da parte di Warner Bros. Interactive Entertainment e Traveller's Tales, anche se Amazon, in passato, ha dimostrato una certa affidabilità in merito alle date di lancio. In aggiunta, il reseller ha pubblicato quella che dovrebbe essere la copertina definitiva per la versione della console di Nintendo, e ve la proponiamo in calce alla notizia.

LEGO Worlds è disponibile su PC, Xbox One e PlayStation 4. Secondo Amazon Spain, l'8 settembre si aggiungerà anche l'edizione per Nintendo Switch.