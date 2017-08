LEGO Worlds: annunciato il DLC Monsters, aperti i preorder della versione Switch

hanno annunciato, il secondo DLC in arrivo su: il pacchetto sarà disponibile a partire da Ottobre al prezzo di 3,99 euro. Aperti i preordini per la versionedel gioco in uscita il 14 Settembre.

Il pacchetto Monsters aggiunge Monster Town, un luogo bizzarro, ricco di missioni spaventose, creature terrificanti, case stregate e veicoli spettrali, che faranno venire i brividi a qualsiasi giocatore. Ogni giorno è Halloween a Monster Town, ma gli zombie malvagi stanno prendendo troppo sul serio il loro "dolcetto o scherzetto". I giocatori dovranno usare tutte le loro abilità di costruzione con i mattoncini LEGO per riparare i danni e allontanare gli zombie con i propri "scherzetti".



È stato anche confermato che LEGO Worlds arriverà su Nintendo Switch il 14 settembre e lo si può già prenotare. L’edizione fisica, al prezzo di 39,99 euro, includerà due pacchetti bonus di contenuti scaricabili premium: Classic Space, rilasciato a luglio, e Monsters, in arrivo prossimamente. La versione digitale, al prezzo di 29,99 euro, include il gioco base (i cui contenuti scaricabili sono disponibili separatamente nell’eShop). Entrambi i pacchetti di contenuti scaricabili premium saranno disponibili su tutte le piattaforme.



Ricordiamo che LEGO Worlds è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Steam.