LEGO Worlds arriva il 10 marzo in Europa, svelati i contenuti esclusivi per PS4

ha annunciato chesarà disponibile dal 10 marzo in Europa per PlayStation 4, per Xbox One e PC (via Steam), la versione per Switch uscirà invece entro fine anno. Per l'occasione, è stato pubblicato il trailer di lancio del gioco.

In LEGO Worlds i giocatori si tuffano in un'avventura creativa per diventare Mastri costruttori e scoprire tesori nascosti in ambientazioni che spaziano dal comico al fantastico, in mondi che prendono vita con un'incredibile varietà di veicoli e creature: da omini di pan di zenzero che cavalcano elefanti a cavernicole che spaventano orsi polari, da elicotteri della polizia della palude a mongolfiere e scooter da neve. La missione dei giocatori è diventare Mastri costruttori aiutando altri personaggi lungo il percorso: dovranno trovare la spada di una regina egizia, proteggere un pescatore da un'invasione di troll giganti o costruire una casa per un ciclope. Ambienti e creazioni prendono vita proprio come nella fantasia dei fan, costruendoli un mattoncino alla volta, posizionando enormi strutture precostruite o usando portentosi strumenti con cui potranno dipingere e plasmare i paesaggi.

La modalità multigiocatore online di LEGO Worlds permette ai giocatori di esplorare insieme i reciproci mondi e di vivere esperienze di gioco cooperativo e competitivo che potranno costruirsi da soli. Un pacchetto LEGO Agents contenente nuovi personaggi, veicoli, armi e altro ancora ispirato ai materiali di giochi della serie Agents sarà disponibile in esclusiva su PlayStation 4 per un periodo limitato.