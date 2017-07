LEGO Worlds: il DLC Classic Space è disponibile al prezzo di 3,99 euro

annuncia la disponibilità del DLC, il primo pacchetto di contenuti scaricabili a tema di. Il contenuto aggiuntivo è ora disponibile per il download al prezzo di 3,99 euro.

Il pacchetto Classic Space comprenderà missioni, personaggi, costruzioni e veicoli completamente nuovi provenienti dai tuoi set di mattoncini LEGO Spazio preferiti. I giocatori possono lanciarsi nello spazio per esplorarne gli angoli più remoti e tuffarsi insieme in nuove avventure mentre viaggiano tra un pianeta e l’altro a bordo di un nuovo PUG-Z spaziale, fanno atterrare l’astronave monoposto sul nuovo mondo a tema o costruiscono una stazione spaziale personalizzata con lanciarazzi sul nuovo bioma lunare.

LEGO Worlds è una galassia di Mondi d'immaginazione costruiti di Mattoncini LEGO digitali, in cui i giocatori possono esplorare, scoprire e creare insieme. Il gioco è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e Steam e arriverà su Nintendo Switch durante l'autunno 2017.