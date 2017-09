LEGO Worlds: nuovo trailer per la versione Nintendo Switch

annunciano chesarà disponibile per Nintendo Switch in Italia il 14 settembre. La versione fisica, in vendita al prezzo di 39.99 € include due pacchetti bonus di contenuti scaricabili:, appena uscito, e, in arrivo.

La versione digitale, al prezzo di 29,99 €, comprende il gioco base i cui contenuti scaricabili sono venduti separatamente nell'eShop a 3,99 € l'uno. Entrambi i pacchetti di contenuti scaricabili premium saranno disponibili per tutte le piattaforme.

"Siamo felicissimi di portare il divertimento e la creatività di LEGO Worlds su Nintendo Switch," ha detto Jonathan Smith, responsabile di produzione di TT Games. "Il gioco è fantastico, sia su TV che su dispositivi portatili. Avere la possibilità non solo di costruire tutto ciò che si vuole, ma anche di giocarci ovunque, è davvero incredibile!"



In LEGO Worlds per Nintendo Switch, i giocatori possono tuffarsi in avventure creative e scoprire tesori nascosti in ambienti che spaziano dal divertente al fantastico, dove i mondi prendono vita con una stupefacente varietà di veicoli e creature: da cheerleader zombie che cavalcano gorilla a cavernicoli che brandiscono pistole ad acqua, da sottomarini ad aerei acrobatici e moto off-road. Gli ambienti e le creazioni prendono vita secondo la fantasia dei giocatori, costruendoli Mattoncino per Mattoncino, posizionando enormi strutture LEGO preassemblate o usando potenti strumenti con cui colorare e modellare il paesaggio. Anche LEGO Worlds per Nintendo Switch offre ai giocatori l'Esposizione costruzione in mattoncini con una selezione a rotazione dei modelli di mattoncini fra cui nuovi personaggi, creature, veicoli, oggetti di scena e articoli dei set di mattoncini LEGO a tema, oltre all'accesso agli aggiornamenti gratuiti dei contenuti.