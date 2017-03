LEGO Worlds sarà giocabile a Let's Play Festival

annuncia la sua partecipazione ail Festival del Videogioco che si svolgerà dal 15 al 19 marzo al Guido Reni District di Roma. Per l’occasione è stata realizzato un’area dedicata dove i videogiocatori e le famiglie potranno divertirsi con

A disposizione dei visitatori saranno predisposte diverse postazioni PlayStation 4 dove si potrà dare libero sfogo alla propria fantasia creando digitalmente le costruzioni più disparate e addirittura interi mondi ricchi di personaggi e degni di un vero Mastro Costruttore. In aggiunta nel padiglione Euronics saranno allestite ulteriori postazioni PC per provare il gioco anche su questa piattaforma.



In LEGO Worlds, i giocatori potranno scoprire tesori in ambientazioni che spaziano dal divertente al fantastico, dove i mondi prendono vita con un’incredibile varietà di veicoli e creature – dai cowboy che cavalcano giraffe ai vampiri che spaventano gli Yeti, fino a rulli compressori, macchine da corsa ed enormi scavatrici. I giocatori possono affrontare un’avventura che li porterà a diventare un Mastro Costruttore aiutando altri personaggi LEGO lungo il cammino, trovando una spada per un re, proteggendo un agricoltore da un’invasione di zombie, o costruendo una casa per un uomo delle caverne.

Ambienti e creazioni possono essere portati in vita in qualsiasi modo i fans possano immaginare, sia costruendo il tutto mattoncino dopo mattoncino, posizionando anche enormi strutture LEGO prefabbricate, oppure utilizzando sorprendenti strumenti che consentono di dipingere e dare forma al paesaggio. Le funzionalità multiplayer online di LEGO Worlds consentono ai giocatori di esplorare insieme i propri mondi, creare insieme e affrontare esperienze di gioco cooperative e competitive che i giocatori stessi possono costruirsi.