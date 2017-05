LEGO Worlds si arricchisce della modalità Sandbox e di nuovi temi

hanno reso disponibile un aggiornamento per, che lo arricchisce delle funzionalità più richieste, di nuovi temi e di una modalità Sandbox.

LEGO Worlds amplia l'esperienza di costruzione creativa con la nuova modalità Sandbox Presto in arrivo i temi LEGO Nexo Knights, City Emergency e molti altri. Warner Bros Interactive Entertainment, TT Games e The LEGO Group oggi hanno reso disponibile il primo aggiornamento di gioco di LEGO Worlds, una galassia di mondi d'immaginazione fatti di mattoncini LEGO.

Modalità Sandbox: un'esperienza di costruzione coinvolgente in cui i giocatori possono dare libero sfogo alla loro immaginazione sfruttando tutti gli strumenti, gli oggetti e i mattoncini a disposizione. Questa modalità non comprende i mondi tutorial di LEGO Worlds, quindi i nuovi giocatori dovranno prima cimentarsi con la modalità Avventura per imparare a usare tutti gli strumenti. Inoltre, alcune delle creature più rare e difficili da trovare rimarranno bloccate finché non saranno trovate nella modalità Avventura.



In arrivo nuovi modelli per la gallerie delle costruzioni in mattoncini: i giocatori tengano gli occhi ben aperti perché presto arriveranno dei nuovi modelli alla galleria delle costruzioni in mattoncini. I modelli in mattoncini includeranno nuovi personaggi, creature, veicoli, oggetti di scena ed elementi dei temi Nexo Knights e City Emergency, con altri a seguire.



Interfaccia aggiornata: l'interfaccia utente aggiornata di LEGO Worlds include un nuovo menù principale e rimuove alcune finestre di gioco.

