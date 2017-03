LEGO Worlds si mostra in 42 minuti di gameplay

Kotaku ha pubblicato un lungo video che mostra ben 42 minuti di gameplay di, nuovo titolo a base di mattoncini colorati in arrivo il 10 marzo su PC, Xbox One e PlayStation 4, in seguito anche su Nintendo Switch.

LEGO Worlds riprende il concept alla base di Minecraft, permettendo ai giocatori di liberare la fantasia per costruire liberamente nuovi playset e dare vita a personaggi unici utilizzando i numerosi set LEGO a disposizione. Da segnalare la presenza di un contenuto bonus per la versione PlayStation 4, dedicato alla serie Agents: il pacchetto includerà personaggi, veicoli, armi e altro materiale ispirato al brand.