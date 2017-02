Leslie Benzies apre uno studio a Budapest e assume ex dipendenti di Crytek

Dopo aver lasciato(non senza qualche polemica) e aver annunciato(uno dei creatori di) ha annunciato l'apertura di un nuovo studio di sviluppo a Budapest, che si unirà alle sedi già aperte in Scozia e California.

Il nuovo studio ungherese di Leslie Benzies sarà guidato da Kristoffer Waardahl, ex responsabile di Crytek Hungary, una delle cinque divisioni chiuse dalla società tedesca poco prima di Natale. Insieme a Waardahl, lo studio vedrà la presenza di numerosi talenti (sviluppatori, programmatori, artisti e grafici) precedentemente in forma nella divisione ungherese di Crytek, nota per aver sviluppato giochi come Ryse Son of Rome, Crysis Warhead e The Collectables.

Leslie Benzies è attualmente al lavoro su Everywhere, ambizioso progetto open world di cui non sappiamo ancora nulla di concreto.