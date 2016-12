Let It Die: annunciata l'edizione fisica per il Giappone

hanno annunciato tramite le pagine di Dengeki PlayStation cheverrà pubblicato a febbraio in Giappone in formato digitale mentre l'edizione retail uscirà a marzo.

La versione digitale del nuovo gioco di Suda51 arriverà sul PlayStation Store in Giappone e sarà distribuita come free-to-play, l'edizione in formato fisico sarà invece disponibile dal 9 marzo al prezzo di 6.900 yen e includerà oltre 10.000 yen di contenuti in-game e una speciale decalcomania esclusiva.

Ricordiamo che Let It Die è stato pubblicato in Occidente lo scorso 3 dicembre, il lancio è arrivato a sorpresa durante la PlayStation Experience. Nessuna notizia, invece, riguardo la possibile uscita della versione scatolata in Europa e Nord America.