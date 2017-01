Let it Die: i dev chiedono ai giocatori quali novità vorrebbero veder aggiunte

Tramite un post su reddit ha chiesto direttamente ai suoi giocatori quali novità vorrebbero veder implementate all'interno di, il suo titolo free-to-play in esclusiva PlayStation 4.

La software house ha precisato di non voler ricevere dei suggerimenti sulla correzione di bug o altre piccolezze di questo genere, bensì preferirebbe delle indicazioni sulle nuove feature che i fan vorrebbero veder aggiunte in-game. Lo sviluppatore ha anche incluso nel messaggio una lista d'esempio da prender come spunto per i consigli:

Compatibilità con Spotify

Compatibilità con YouTube

'Creature ranocchio' più variegate

Addizionali opzioni di mira/sensibilità

Più oggetti da acquistare con i Death Metal (la valuta in-game)

Tacos

Oggetti cosmetici

Animali (domestici)

Più musica

Più opzioni per la modellazione del personaggio

La casa sviluppatrice ha inoltre dichiarato di essersi già messa al lavoro su alcune aggiunte che arriveranno in futuro, ovvero: rimozione del level cap; nuovi piani; nuovi nemici speciali; nuove armi/equipaggiamenti; addizionali metodi di ordinamento; tempi di caricamento accorciati.

Let it Die è disponibile ora come free-to-play in esclusiva PlayStation 4. Il titolo ha da poco raggiunto quota 1 milione di download sul PlayStation Network.