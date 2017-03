Let it Die: Direct Hell Booster Pack gratuito fino al 18 Aprile per i Plus

sono lieti di annunciare che gli abbonati alpotranno scaricare gratuitamente il Direct Hell Booster Pack di: la promozione è valida fino al 18 Aprile. La conferma è arrivata sulle pagine del Playstation Blog

Per un valore complessivo di circa 20 euro, il Direct Hell Booster Pack contiene: 10 Death Metals, 2 1-Day Express Pass, 20 mila Kill Coins, 20 mila SPLithium, 2 Solo Shelter e 3 Barbmeat Full Portion. Il pacchetto può essere scaricato gratuitamente su Playstation 4 a partire da oggi, entro e non oltre il 18 Aprile: ricordiamo che la promozione è valida soltanto per gli abbonati al Playstation Plus (a tal proposito, ricordiamo che Drawn to Death sarà tra i giochi gratuiti di Aprile).