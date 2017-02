Let It Die raggiunge quota due milioni di download

Pubblicato a sorpresa lo scorso mese di dicembre durante l'evento PlayStation Experience,ha riscosso un discreto successo, toccando quota due milioni di download dal PlayStation Store, come confermato dal publisher

Il gioco è distribuito come free-to-play con supporto per le microtransazioni, in Giappone il titolo è disponibile anche in edizione retail con inclusi oltre 10.000 yen di oggetti in-game e alcuni adesivi. Nelle prossime settimane, Suda51 dovrebbe pubblicare nuovi aggiornamenti per Let it Die, restiamo in attesa di saperne di più sui piani di update del gioco.