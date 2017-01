Let it Die ha raggiunto 1 milione di download

, il nuovo action game free-to-play prodotto da, ha superato il traguardo didi download in Europa e Nord America. Per celebrare il traguardo, gli sviluppatori hanno deciso di regalare qualche Death Metal ai giocatori.

Let it Die è uscito in esclusiva su Playstation 4 il 3 Dicembre 2016, presentandosi a tutti gli effetti come un titolo free-to-play. Attraverso le microtransazioni si possono acquistare i Death Metal, la "valuta" interna al gioco, ma per festeggiare il traguardo dei download se ne riceverà uno in omaggio ad ogni log-in dal 6 all'8 Gennaio. Se volete saperne di più su Let it Die, sulle nostre pagine trovate la viderecensione del nuovo action game di Grasshopper.