Let's Play Festival del Videogioco: oggi gran finale con Favij

: Domenica 19 marzo,sarà uno dei protagonisti dell’ultima giornata di, insieme agli altri nomi di maggior successo del "Tubo" che si alterneranno sul palco dell’evento. Da i Matesa Jock3r, da LaSabriGamer a Grax saranno alcuni degli idoli del pubblico digitale che chiuderanno la manifestazione romana.

Con oltre 3 milioni di iscritti al suo canale, Favij, al secolo Lorenzo Ostuni, è il re indiscusso degli Youtuber italiani. Numeri incredibili per un ragazzo di 22 anni che confermano come il mondo dei videogiochi e quello che ruota intorno a questo settore sia molto di più di un semplice passatempo.

YouTube, con oltre 1 miliardo di utenti, è il secondo sito più visitato al mondo, che permette di visualizzare ogni tipo di video in qualsiasi momento. E proprio la semplicità con cui è possibile caricare contenuti ha permesso agli YouTubers di dare voce alle proprie opinioni, lasciando libero sfogo alla creatività. Parliamo di un fenomeno che ha contagiato anche il nostro Paese, dove i primi 10 YouTuber italiani di videogame contano in tutto oltre 11 milioni di fan iscritti ai propri canali, pari a circa il 18,3% della popolazione italiana.

Oggi gli YouTubers si sono affermati come fonti autorevoli di informazione, soprattutto per i più giovani. Secondo un'indagine di BuzzMyVideos su 500 ragazzi tra i 18 e i 35 anni, il 42% del campione sostiene di fidarsi di più di una recensione su YouTube che di qualsiasi altro mezzo di comunicazione, soprattutto se si parla di tecnologia (54%) e gaming (51%). Non è un caso, dunque, se in una realtà come quella di YouTube in cui basta avere una telecamera e un’idea vincente, il videogame sia riuscito ad acquistare sempre più popolarità.