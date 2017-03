Let's Play Festival: tutte le novità e le anteprime della fiera

Dal 15 al 19 marzo le antiche caserme Guido Reni a Roma ospiteranno uno dei più grandi appuntamenti degli ultimi anni dedicati a una passione che ormai coinvolge circa 25 milioni di appassionati nel nostro Paese: i videogame. Protagoniste disaranno alcune delle novità più interessanti degli ultimi giorni.

Chi non ha ancora avuto la possibilità di testare le potenzialità dell’innovativa nuova arrivata in casa Nintendo, la console Switch, potrà provare The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Mario Kart 8 Deluxe, un’offerta videoludica imperdibile per gli appassionati dei franchise più famosi dell’azienda. E se da una parte con Nintendo Switch i giocatori potranno godere un’esperienza da console domestica completa in qualsiasi momento e dovunque si trovino, dall’altra potranno mettersi alla prova con una serie di titoli per Nintendo 3DS tra cui Mario Sports Superstars, che sarà lanciato il 10 marzo.

Un appuntamento così prestigioso che PlayStation ha deciso di mettere in campo una grande potenza di fuoco in grado di rendere il giocatore protagonista assoluto. A titoli appena lanciati sul mercato, come per esempio Horizon Zero Dawn, si aggiunge una delle anteprime più attese: Gran Turismo Sport, l’esclusiva PS4 che si appresta a togliere il fiato agli amanti dell’alta velocità. E per arricchire ulteriormente l’esperienza di gioco, PlayStation ha predisposto numerose postazioni di PlayStation VR (PS VR), il visore per la realtà virtuale che garantisce un’immersione a 360° nell’esperienza di gioco.

E che dire di Microsoft? L’azienda americana porterà a Let’s Play quattro delle sue più prestigiose esclusive per Xbox One e Windows 10. Ce n’è per tutti i gusti: gli amanti delle sfide all’ultimo colpo di acceleratore si potranno mettere alla prova con Forza Horizon 3; per chi invece vuole testare le sue capacità di cecchino in situazioni disperate è disponibile Gears of War 4; gli appassionati di avventura e azione giocheranno nei panni di Joule, uno degli ultimi esseri umani rimasti in un mondo post apocalittico, in Recore, mentre i più razionali sapranno sicuramente cosa fare alle prese con l’anteprima di Halo Wars 2, il videogioco strategico in tempo reale.

Ma le soprese non finiscono qui. A Let’s Play arrivano anche le grandi anteprime firmate Bandai Namco che porterà, con grande anticipo rispetto al loro lancio sul mercato, Tekken 7 e Little Nightmares rispettivamente in uscita il 2 giugno e il 27 aprile (il 28 in digital download). A queste novità si aggiungono numerosi altri titoli che sapranno allettare anche i videogiocatori più esigenti. Qualche esempio? La software house 505 Games poterà al Festival Assetto Corsa e Rocket League, mentre Activision, insieme a Blizzard, sarà presente con Call of Duty: Infinite Warfare, Destiny: I Signori del Ferro, Overwatch e, per i più piccoli Skylanders Imaginators.

Electronic Arts, invece, sedurrà i suoi fan con alcuni dei blockbuster più apprezzati di sempre come Fifa 17, Battlefield 1 e Titanfall 2. 2K metterà a disposizione NBA2K17, WWE2K17 e Mafia III. L’italiana Milestone sarà, invece, il punto di riferimento per tutti gli amanti di corse che potranno sfidarsi con Ride 2 e Valentino Rossi The Game. Koch Media permetterà a chi non ne ha ancora avuto occasione, di provare i suoi giochi più recenti come Sniper Elite 4, Berserk and the Band of the Hawk e Nier Automata (quest’ultimo disponibile dal 10 marzo). Ma non finisce qui, perché Ubisoft scalderà i polpastrelli dei suoi utenti con Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands e For Honor, mentre Warner Bros divertirà grandi e piccini con Lego Worlds.

Con oltre 40 titoli disponibili e 30.000 metri quadrati a disposizione, a Let’s Play c’è spazio anche per un’area ad hoc dedicata agli sviluppatori indipendenti. Numerosi i titoli proposti: l’apocalittico Fury Roads Survivors di 101%, l’open-world parkour Downward di Caracal Games, l’ingegnoso Die Young di Indiegala, il racing game Overvolt: Crazy Slot Cars di Interactive Project, l’horror Daymare: 1998 di Invader Studio, il romantico Lantern di Storm in a Teacup e i coop multiplayer RedRope: Don’t Fall Behind e Circle Of Sumo di Yonder.