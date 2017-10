Let's Sing 2018 disponibile da oggi su PlayStation 4 e Wii/Wii U

annunciano cheè disponibile per PlayStation 4 e Wii (compatibile con Wii U). La versione per Switch verrà pubblicata tra poco meno di un mese, il prossimo 24 novembre.

Sali sul palcoscenico virtuale assieme ai tuoi amici con Let's Sing 2018 per PlayStation 4, Wii e, per la prima volta, anche per Nintendo Switch! Avrai a disposizione 30 tra le più importanti hit del momento in classifica, nuove funzionalità e modalità di gioco come Mix Tape, Featuring e la possibilità di collezionare degli straordinari avatar!

Goditi dei puri momenti di divertimento con i tuoi amici mentre canti scalando la cima delle classifiche! Quest’anno, grazie a svariate modalità di gioco, Let's Sing 2018 è pronto ad offrire divertimento per tutta la famiglia e per qualsiasi capacità canora.