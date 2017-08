Level-5 non esclude l'arrivo del primo capitolo di Ni No Kuni su PC

Parlando ai microfoni di PC Gamer, il CEO diAkihiro Hino ha lasciato intendere chepotrebbe arrivare prima o poi anche su. Durante la breve intervista sono stati svelati nuovi dettagli anche sulla versione PC di

Quando Akihiro Hino è stato interrogato sulla possibilità di vedere il primo capitolo di Ni No Kuni su PC, il CEO ha dato questa riposta accennando a un sorriso: "Per il momento lo lascio alla vostra immaginazione, ma restate in attesa di nuovi annunci ufficiali. Lascio a loro la risposta."

Considerando che Ni No Kuni 2 arriverà pure su PC, del resto, non sarebbe affatto strano se venisse realizzato anche il porting del primo capitolo. Quanto al sequel, Hino ha dichiarato che non ci sarà nessuna differenza in termini di storia e personaggi rispetto alla versione console, sottolineando che il team si è prefissato l'obiettivo minimo di garantire un frame rate di 60fps su PC.

A tal proposito, ricordiamo che sono stati svelati i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC di Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom.