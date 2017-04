Level-5 pubblica un nuovo trailer di Layton's Mystery Journey

La scorsa settimana,ha annunciato la data di uscita di(titolo ufficiale di), oggi la compagnia giapponese ha pubblicato un nuovo trailer del gioco, che potete visualizzare in apertura.

Layton's Mystery Journey Katrielle and The Millionaire's Conspiracy è un'avventura a enigmi basata sulla serie Professor Layton, che propone una nuova storia e sfide inedite da affrontare. Il gioco sarà disponibile dal 20 luglio su Nintendo 3DS (solo in Giappone), iOS e Android (in tutto il mondo), con traduzione in inglese, giapponese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, olandese e coreano.