Durante una recente intervista pubblicata sul Nikkei Trendy,ha confermato chesta lavorando su alcuni progetti non meglio specificati per. Il CEO della società non ha rivelato altri dettagli in merito.

Al momento sappiamo che Level-5 sta sviluppando Inazuma Eleven Ares per Nintendo 3DS e per una piattaforma non meglio specificata, che potrebbe effettivamente essere Switch. Come segnalato da Gematsu, però, la tradizione dal giapponese potrebbe non essere del tutto chiara, non è ben specificato se Hino si riferisse a un singolo progetto oppure a più giochi, tra i quali potrebbe essere incluso anche il nuovo episodio di Inazuma Eleven.