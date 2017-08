Negli ultimi anni abbiamo assistito al ritorno, al revival e al reboot di diverse serie entrate nella storia dei videogiochi, tuttavia questo genere di operazione commerciale non è sempre facile da attuare e portare a termine. Purtroppo, come ci conferma Akihiro Hino, CEO dirientra proprio in questa categoria.

Il dirigente ha infatti affermato che molti fan vorrebbero Dark Cloud 3 o comunque un ritorno della serie, e che la software house sarebbe interessata a lavorare a un nuovo capitolo. L'IP, tuttavia, è in comproprietà con Sony, dunque non è una decisione che può essere presa autonomamente. Lo sviluppatore rivela, infine, che in passato ci sono state negoziazioni a riguardo, ma in questo momento la situazione rimane poco chiara.