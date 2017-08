LG svelerà all'IFA di Berlino due nuovi monitor per il gaming

presenterà all'IFA 2017 due monitor per soddisfare le esigenze degli utenti gamer garantendo la migliore esperienza di gioco. I nuovi modelli GK sono dotati delle più recenti innovazioni nel campo tecnologico, il monitor da 32 pollici è l’ideale per chi desidera un’azione veloce e fluida su uno schermo con un'elevata qualità dell'immagine.

Dotato di un’altissima velocità di refresh, LG 32GK850G assicura movimenti grafici incredibilmente fluidi, mentre la tecnologia di elaborazione NVIDIA G-SyncT - che sta conquistando la community dei gamers - elimina i più noti difetti dell’immagine (stuttering/Tearing) quando l’azione entra nel vivo. Questo monitor è in grado di riprodurre tutti i generi di gioco e garantisce movimenti rapidi e senza rallentamenti ad una luminosità massima di 350 nits su uno schermo QHD (2.560 x 1.440).

Il monitor da 32 pollici (GK850G) migliora anche l’esperienza di gioco, grazie a Sphere Lighting, un sistema che utilizza i LED posizionati dietro lo schermo per creare un'illuminazione ambientale capace di aumentare l’effetto di “immersione” durante il gioco, riducendo anche l'affaticamento degli occhi. La funzionalità Dynamic Action Sync minimizza il ritardo di input lag in modo che i giocatori possano reagire all’azione in modo più rapido. Black Stabilizer fornisce un contrasto più netto per garantire in ogni momento la massima visibilità ai giocatori. L’intuitiva interfaccia grafica consente inoltre di personalizzare facilmente le modalità per i differenti videogiochi. Il monitor è dotato di un supporto one-click che si installa senza l’uso di viti o utensili e permette di regolare altezza, rotazione e inclinazione con il minimo sforzo.

Anche il monitor GK da 27 pollici (modello 27GK750F) offre un’incredibile esperienza di gioco tramite un’elevatissima frequenza di aggiornamento e tempi di risposta molto rapidi. Questo modello è progettato per soddisfare tutte le esigenze di gaming con funzioni come refresh rate a 240 Hz, tempo di risposta 1ms e tecnologia AMDFreeSync. A IFA 2017, LG mostrerà anche il fantastico monitor gaming UltraWide da 34 pollici(modello 34UC89G) con il suo ampio display da 21:9. Anche questo modello è compatibile con NVIDIA G-Sync e dispone di una frequenza di aggiornamento a 144Hz (che può arrivare a 166Hz)in grado di ottimizzare ogni genere di videogioco.

“La proposta monitor gaming di LG si completa con questi ulteriori tre nuovi modelli che potranno soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti. Oltre a queste novità ad IFA mostreremo anche i nostri gioielli 21:9 e 4K introdotti di recente nel mercato di italiano”, commenta Nicola Micali, Business Solution Product & Marketing di LG Italia. I visitatori dello stand di LG ad avranno la possibilità di provare dal vivo questi fantastici nuovi monitor gaming.