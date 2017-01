Liberty City sarà presto esplorabile in GTA V grazie a una nuova mod

Il team di modderha pubblicato il primo teaser trailer di una nuova mod perche si pone l'obiettivo di rendere visitabile la città di, apparsa in diversi episodi della serie

La città non sostituirà Los Santos ma si affiancherà ad essa e potrà essere liberamente esplorata per il momento solamente a bordo di un mezzo volante, in futuro anche utilizzando altri mezzi di trasporto. Gli autori hanno precisato che per utilizzare la mod sarà necessario scaricare uno strumento di conversione e possedere sia GTA IV che GTA V. Il progetto è ancora in fase di sviluppo e la finestra di lancio delal mod non è stata annunciata, per saperne di più potete visitare il sito ufficiale di OpenIV.