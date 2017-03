Life is Feudal MMO annunciato per PC

Se vi piacciono le ambientazioni medievali nei videogame, probabilmente apprezzerete. Si tratta di un gioco che permette agli utenti di giocare in un vasto mondo di stampo medievale, dove il proprio personaggio potrà combattere, commerciare, ed esplorare grandi città.

In calce alla notizia potete trovare alcune immagini e screenshot del gioco, mentre in apertura abbiamo riportato il trailer del gioco. Per ulteriori informazioni su Life is Feudal MMO, vi rimandiamo al sito ufficiale, che potete visitare a questo link.