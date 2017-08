Life is Strange Before The Storm: alcuni brani dei Daughter nella colonna sonora

ha annunciato oggi che la colonna sonora diincluderà la musica della band indie-folk britannica. La soundtrack del gioco, intitolataverrà pubblicata il primo settembre 2017.

Il gioco include tutte le tracce di Music from Before the Storm e anche altre tracce autorizzate, tra cui due tracce classiche del repertorio dei Daughter. Il gioco è stato annunciato ufficialmente alla conferenza Xbox dell’E3 lo scorso giugno. Il primo dei tre episodi verrà pubblicato su Xbox One, PlayStation 4 e PC il 31 agosto 2017.

Music from Before the Storm

Glass Burn It Down Flaws Hope The Right Way Around Witches Departure All I Wanted I Can’t Live Here Anymore Dreams Of William Improve Voices A Hole In The Earth

"Life is Strange è un gioco che suscita varie emozioni, e al di là della narrazione e della caratterizzazione impeccabili, è la musica che gioca un ruolo importante nel gioco" ha dichiarato Jon Brooke, vicepresidente di brand marketing presso Square Enix London. "Per noi era molto importante trovare una buona collaborazione che producesse delle musiche originali per accompagnare le nostre tracce e catturare le emozioni del nostro gioco e i Daughter erano perfetti. Non appena abbiamo ascoltato tutti i brani creati per il gioco abbiamo voluto che l’album venisse pubblicato separatamente per permettere ai nostri fan di ascoltare ovunque le musiche del gioco. Siamo molto grati ed emozionati di essere stati i promotori della pubblicazione di un album dei Daughter dedicato a Life is Strange, speriamo che il pubblico apprezzi la loro musica così come l’abbiamo apprezzata noi."

"Siamo fieri di aver potuto scrivere la colonna sonora di Life Is Strange Before the Storm", ha dichiarato Elena Tonra, cantante solista dei Daughter. "Non avevamo mai scritto una colonna sonora originale prima d’ora, e siamo onorati di aver avuto la possibilità di lavorare con il team. La storia ci ha appassionati tantissimo, poiché gira attorno a due protagoniste femminili che sono emotive, intelligenti, sensibili ma anche davvero toste. Credo che siano stati gli stessi personaggi ad ispirare le atmosfere che abbiamo creato. Siamo molto felici di questa collaborazione."

"Volevamo divertirci con questo progetto, quindi abbiamo composto delle musiche che potessero essere una colonna sonora per i personaggi stessi del gioco” ha dichiarato Igor Haefeli, fondatore della band. “Abbiamo anche voluto assicurarci che questa raccolta di canzoni e di musiche potesse essere ascoltata al di fuori del gioco, quindi abbiamo fatto quello che era necessario. Speriamo che piaccia sia ai giocatori che a tutti gli altri.”