, l'atteso prequel della celebre avventura realizzata da, sarà sottotitolato in italiano a partire dal lancio. È quanto riporta il nostro Alessandro Zampini, che in questi giorni ha avuto modo diil gioco con mano.

Una conferma che sicuramente farà piacere a tutti i fan di Life is Strange. Al contrario dell'avventura originale (che è stato tradotto in italiano in un secondo momento), Life is Strange: Before the Storm avrà i sottotitoli in italiano a partire dal lancio, permettendo anche ai giocatori meno pratici con l'inglese di godersi l'avventura senza alcuna barriera linguistica. Considerando che il gioco contiene molti dialoghi e una generosa quantità di testi, si tratta indubbiamente di una notizia molto positiva.

Ricordiamo che il primo episodio di Life is Strange: Before the Storm uscirà il prossimo 31 Agosto su PC, PS4 e Xbox One.