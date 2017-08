Life is Strange Before the Storm: confermato il supporto a PS4 Pro e Xbox One X

Come confermato dai ragazzi didurante una recente intervista concessa alla testata di Gamespot,supporterà Xbox One X e PlayStation 4 Pro.

La software house ha fugacemente accennato alla volontà di sfruttare le feature di Xbox One X e le tecniche di upscaling adottabili con PS4 Pro, ma non è purtroppo scesa in ulteriori dettagli. Non sappiamo, quindi, se - per quanto presumibile sia - il titolo raggiungerà i 4K nativi su One X, o se i possessori di pannelli Full HD potranno anch'essi beneficiare di migliorie tecniche e grafiche.

Life is Strange: Before the Storm uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 31 agosto. Il titolo avrà i sottotitoli in italiano al lancio e, secondo le ultime dichiarazioni, sarà tranquillamente giocabile senza essere a conoscenza delle vicende narrate nel capitolo originale della serie.