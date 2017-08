Life is Strange Before the Storm: Deck Nine games ci parla del gioco

In un'intervista rilasciata al portale Gamespot, il team diha parlato di, prequel dell'apprezzata avventura omonima di. In particolare, gli sviluppatori hanno voluto chiarire alcuni dettagli sulla longevità e la struttura narrativa del titolo.

Come alcuni di voi già sapranno, Before The Storm sarà composto da soli tre capitoli, per una longevità di circa 6-9 ore, quindi più breve del capitolo principale. Quando agli sviluppatori è stato chiesto il motivo dietro a tale scelta, la risposta è stata molto semplice: secondo Deck Nine Games la storia di Chloe richiede genuinamente una tale longevità. Il team ha iniziato a lavorare senza imporsi una dimensione precisa della storia, giungendo infine alla conclusione che tre capitoli fossero l'ideale per raccontare questo prequel.

In seguito, è stato chiesto ai ragazzi se sia necessario aver giocato Life is Strange per potersi godere al meglio Before the Storm, o viceversa. "La nostra intenzione è che, indipendentemente da quale dei due titoli deciderete di giocare prima, possiate godervelo, e poi dedicarvi all'altro", ha specificato il team. "Nel nostro gioco non ci sarà alcun spoiler di Life is Strange, ma se avete già giocato il capitolo principale, troverete volti e luoghi familiari".

E voi, quale giocherete prima? Ricordiamo che Life is Strange Before The Storm sarà disponibile dal prossimo 31 agosto su PS4, Xbox One e PC.