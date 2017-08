Life is Strange Before the Storm: il gruppo folk Daughter parla della colonna sonora

ha pubblicato un nuovo trailer dedicato alla colonna sonora di. In questo filmato possiamo vedere un'intervista ai, il gruppo folk dietro la realizzazione di alcuni brani presenti nella soundtrack.

Il primo, pluripremiato Life is Strange è stato elogiato per la sua musica e Square Enix spera di ottenere lo stesso successo grazie a questa nuova collaborazione con il gruppo folk dei Daughter. La colonna sonora originale composta dai Daughter si intitola "Music From Before The Storm", e verrà pubblicata da Glassnote Records/4AD il 1° settembre 2017. Il gioco includerà anche altri brani e tre brani autorizzati dalla stessa band.

Ricordiamo che il primo dei tre episodi di Life is Strange: Before the Storm si intitola "Svegliati" e sarà disponibile a partire dal 31 agosto 2017 su Xbox One, PlayStation 4 e Steam.