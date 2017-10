Life is Strange Before The Storm: la nuova patch include il supporto per PS4 Pro

Nelle scorse ore è stata pubblicata la patch 1.02 disu tutte le piattaforme. Questo update risolve alcuni bug minori dell'interfaccia e dell'inventario e migliora la stabilità generale del gioco.

Non meno importante, l'aggiornamento in questione aggiunge il supporto per PlayStation 4 Pro e pr il secondo episodio (intitolato Il Nuovo Mondo), disponibile da giovedì 19 ottobre su PC, PS4 e Xbox One. Riguardo la compatibilità con PlayStation 4 Pro, al momento non ci sono dettagli specifici sulle migliorie tecniche apportate al gioco, restiamo in attesa dei primi test a riguardo.

L'episodio conclusivo di Life is Strange Before The Storm dovrebbe vedere invece la luce a dicembre o al più tardi a gennaio del prossimo anno.