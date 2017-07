Life is Strange Before the Storm: nuovo video dedicato a Rachel e Chloe

ha pubblicato oggi un nuovo video diin cui il team di sviluppo svela nuovi dettagli sul gioco, annunciato all'E3 e accolto positivamente da pubblico e critica.

"Siamo molto orgogliosi di aver potuto contare sulla collaborazione di Ashly Burch per la creazione del copione di Before the Storm; è stata di grande aiuto nel dare forma al personaggio con cui giocherete, la giovane Chloe Price. In questo nuovo video vedrete Ashly e Zak Garis, il nostro capo sceneggiatore, parlare della loro esperienza nella creazione di una storia inedita ambientata in un momento molto duro della vita della nostra protagonista."

Il video include anche un’intervista con Rhianna Devries, l'attrice che ha prestato la voce alla giovane Chloe in Before the Storm. Rhianna ha lavorato con il direttore del doppiaggio della prima stagione per assicurarsi che l’interpretazione e il livello delle emozioni siano all’altezza del gioco originale. Il primo dei tre episodi di Life is Strange Before the Storm si intitola Svegliati e sarà disponibile dal 31 agosto 2017 per Xbox One, PlayStation 4 e PC (via Steam).