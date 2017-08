Life is Strange Before the Storm: nuovo video gameplay dedicato a Chloe e David

ha pubblicato un nuovo video gameplay didedicato ai personaggi di. Il filmato, della durata complessiva di oltre nove minuti, ci permette di dare un ulteriore sguardo alle meccaniche di gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Per chi non lo ricordasse, Life is Strange: Before the Storm è un prequel di Life is Strange in sviluppo presso gli studi di Deck Nine Games. L'avventura sarà incentrata sul personaggio di Chloe e sul suo rapporto di amicizia con Rachel Amber, una delle ragazze più popolari del liceo. Nel video che vi abbiamo riportato possiamo vedere Chloe interagire con il suo patrigno David, un'altra conoscenza piuttosto familiare per i giocatori dell'avventura originale.

Il video precedente, invece, era dedicato a Rachel e Chloe. Nell'attesa che il primo episodio del gioco venga pubblicato il prossimo 31 Agosto, vi ricordiamo che Life is Strange: Before the Storm includerà i sottotitoli in italiano a partire dal lancio.