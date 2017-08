Life is Strange Before the Storm: per il Platino è necessaria la Deluxe Edition

Nelle ultime ore è comparsa la lista trofei disu PSN Profiles, permettendoci di dare un'occhiata agli obiettivi con qualche giorno di anticipo. Per ottenere il trofeo di Platino, tuttavia, sarà necessario possedere la Deluxe Edition del gioco.

Tra i quattro trofei d'oro, infatti, ce n'è uno che richiede di completare l'episodio "Addio", un capitolo bonus in cui si vestiranno i panni di una versione giovanile di Max Caulfield, la protagonista dell'avventura originale, approfondendo ulteriormente il rapporto di amicizia con Chloe.

Il problema è che questo episodio aggiuntivo sarà uno dei contenuti esclusivi della Deluxe Edition di Life is Strange: Before the Storm, insieme ad altri bonus come un pacchetto di costumi per Chloe e la modalità Compilation.

Dal momento che per ottenere tutti i trofei basilari di Life is Strange: Before the Storm bisognerà completare l'episodio "Addio", possiamo concludere che per ottenere il Platino sarà necessario possedere la Deluxe Edition. Una scelta alquanto insolita, considerando che i trofei sbloccabili con i contenuti bonus vengono solitamente catalogati come trofei extra, e quindi non indispensabili per ottenere il Platino.

Appurato questo fatto, segnaliamo che la lista trofei del gioco si compone di 15 bronzi, 15 argenti, 4 ori e 1 platino, per un totale di 35 trofei. La descrizione degli obiettivi è in perfetta sintonia con quelli del capitolo originale, con i vari episodi da completare e i graffiti opzionali da individuare (al posto delle foto).

Ricordiamo che il primo episodio di Life is Strange: Before the Storm sarà disponibile a partire dal 31 agosto su PC, Xbox One e PlayStation 4.