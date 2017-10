Il primo episodio diè stato pubblicato alla fine di agosto e non ci sono ancora informazioni precise riguardo il lancio dell'Episodio 2. Nelle scorse ore tuttavia gli sviluppatori hanno pubblicato un'immagine su Twitter accompagnata dalla didascalia Coming Soon...

Nessuna data precisa è stata diffusa dal publisher ma è probabile che il lancio di Life is Strange Before The Storm Episodio 2 non sia troppo lontano, secondo alcuni rumor l'uscita sarebbe prevista per la fine di ottobre, in tempo per Halloween, mentre il capitolo conclusivo arriverà a dicembre.

In attesa di saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Life is Strange Episodio 1: Svegliati!