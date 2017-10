Life is Strange Before the Storm: il secondo episodio è privo del DRM Denuvo

ha apparentemente deciso di rimuovere la protezione Denuvo dalla versione PC del secondo episodio di

La notizia sorprende, dal momento che il primo episodio della serie ha fatto utilizzo della tecnologia anti-tamper, così come buona parte dei titoli Square-Enix in formato PC (alcuni esempi: Just Cause 3, Rise of the Tomb Raider, NieR: Automata, e la neo-annunciata versione remastered di Star Ocean 4: The Last Hope).

Al momento non possiamo dire con certezza se la rimozione del DRM sia cosa voluta da Square-Enix, o se sia solo frutto di un errore tecnico. In attesa di eventuali aggiornamenti, vi ricordiamo che il secondo episodio di Life is Strange: Before the Storm è già disponibile su PC, PS4 e Xbox One.